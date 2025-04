Durante el pasado fin de semana, la China Suárez publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se la puede ver manteniendo una conversación en inglés, con subtítulos en hebreo.

En la charla, la actriz de Casi Ángeles hablaba con Noa Kirel, una cantante internacional, como la Emilia Mernes israelí, que tiene un gran éxito en varios países, especialmente desde su aparición en el concurso Eurovisión en 2023.

La China le prometió encontrarse este 14 de abril, día en el cual Noa hará un gran show en un estadio de Tel Aviv. Pero la novia de Mauro Icardi decidió cancelar su viaje a Israel y aseguró que recibió amenazas, aunque no dejó en claro si por parte de los fanáticos turcos de su marido o si por parte de Disney, que espera contar con su presencia para publicitar la nueva serie Camaleón, que protagoniza junto a Pablo Echarri.

😱 China Suárez y la tierna videollamada que tuvo con la israelí Noa Kirel: “Te quiero conocer”.



“Lo lamento, Noa, no podré ir en esta oportunidad. Estoy muy agradecida por tu invitación y estoy segura que el show va a ser fabuloso. Nos vemos pronto en Argentina”, le escribió La China a la cantante en un mensaje en inglés que posteó en una historia de Instagram.

La respuesta de Noa dejó en claro su desilusión: “La verdad es que hoy en día no es fácil ser israelí. Yo quería que la música nos una y me da lástima que cedió a las amenazas, pero igual sigo teniendo amor y respeto por Eugenia”.

La artista se tomó unos minutos para publicar un video en hebreo, en el que explicó lo que pasó con La China: "Eugenia habló conmigo ayer y me contó que a raíz de su participación en mí recital, y por el vídeo que subimos, ella está recibiendo amenazas de muerte, contra la vida de sus hijos y contra su novio que juega al fútbol en Turquía, ella está muy asustada. No estoy enojada, me entristece”.