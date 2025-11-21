Un grupo de personas que viajaban en motocicletas grabó y publicó en redes sociales una agresión contra un usuario en bicicleta cerca del AICM, en la Ciudad de México. El video rápidamente se volvió viral y generó indignación entre internautas.

En la grabación se muestra cómo uno de los motociclistas, vestido con ropa blanca y manejando una moto roja, se acerca al ciclista mientras circulan a gran velocidad. Sin razón aparente, el agresor le da una fuerte patada, provocando que el ciclista pierda el control y se estrelle contra la estructura de las escaleras de un puente peatonal.

Después del impacto, el motociclista continúa su camino junto a sus acompañantes y se burla frente a la cámara, celebrando lo ocurrido.

Puede interesarte

El video generó una ola de comentarios en defensa del ciclista. Usuarios señalaron la violencia del acto y exigieron sanciones para el responsable.

🇲🇽 | Un video difundido en redes sociales ha generado indignación en la Ciudad de México al mostrar el momento en que un motociclista patea a un ciclista sin motivo aparente. pic.twitter.com/2kGsvhX6Kt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 21, 2025

Poco después, internautas identificaron al agresor como Elías Mauro “N”, esto luego de que él mismo dejara rastros visibles en sus perfiles, donde originalmente difundió el video.

Puede interesarte

La comunidad en línea ha solicitado a las autoridades intervenir, ya que el hecho no solo puso en riesgo la vida del ciclista, sino que también podría constituir un delito, al tratarse de una agresión intencional y documentada públicamente.

Hasta el momento no se ha confirmado si ya existe una denuncia formal o si autoridades capitalinas iniciaron una investigación.