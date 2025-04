Hernán G., un joven que vive en barrio Municipal, iba al mando de una moto Honda CG Fan 125 cuando, en Alice al 5000, perdió el control del rodado e impactó contra un poste de luz, lo que le provocó un grave traumatismo de cráneo. La víctima tenía un impacto de arma de fuego en el hombro derecho

Un joven de 20 años se encuentra en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde ingresó en la madrugada del domingo con un grave traumatismo de cráneo, sufrido durante una secuencia bajo investigación cuyo escenario fue el barrio Municipal, en Alice y Lamadrid, en el sur rosarino.

Fuentes del caso indicaron que Hernán G., un joven que vive en el complejo de viviendas de Lamadrid y Grandoli, iba al mando de una moto Honda CG Fan 125 cuando, en Alice al 5078, perdió el control del rodado e impactó contra un poste de luz.

Puede interesarte

La caída le provocó una herida importante en la cabeza, mientras que la moto evidenciaba daños que daban cuenta de una circulación a alta velocidad.

Allí los médicos dispusieron su traslado al Heca, ya que el cuadro requería atención de alta complejidad. El último reporte indica que Hernán G. permanece en estado crítico con asistencia respiratoria.

Puede interesarte

Los investigadores intentaban establecer cómo fue el ataque –si es que lo hubo– que sufrió la víctima, ya que además del golpe en la cabeza tenía una herida de arma de fuego en el hombro derecho.

Sin embargo, no estaba claro cómo ni cuándo se efectuó ese disparo, ya que en la escena no se hallaron vainas servidas y el rodado no presentaba impactos.

La causa recayó en la Fiscalía de Homicidios, cuyos investigadores trabajaban para determinar los pormenores del hecho a partir de la búsqueda de testimonios.