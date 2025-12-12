João Ferreira da Silva fue asesinado frente a un hotel un día después de haber salido de la cárcel. Había estado preso 20 años.

João Ferreira da Silva, un hombre condenado por violar y matar a un nene de 9 años, fue asesinado en plena calle en la ciudad brasileña de Sinop, en el estado de Mato Grosso, un día después de haber salido de la cárcel.

El estremecedor crimen ocurrió este miércoles por la mañana y quedó grabado por una cámara de seguridad.

Puede interesarte

El hombre, que había sido condenado por el brutal crimen de Bruno Aparecido dos Santos en 2005, fue asesinado en plena calle, frente a una posada, apenas unas horas después de haber recuperado la libertad.

En el video se ve cómo dos hombres con la cara tapada con gorras y tapabocas se acercan a Ferreira da Silva, lo empujan y uno de ellos le dispara varias veces.

Menos de 24 horas após deixar a Penitenciária Osvaldo Ferreira Leite, em Sinop, a 503 km de Cuiabá, o pedreiro João Ferreira da Silva, de 46 anos, acusado de estuprar e matar Bruno Aparecido dos Santos, de 9 anos, em 2005, foi morto a tiros.



Ele havia sido liberado por meio de… pic.twitter.com/dxCzt4AWsN — Beta Bastos (@roberta_bastoss) December 11, 2025

El otro acompaña la acción y le da cobertura. La víctima cae en la vereda y los agresores huyen rápidamente del lugar.

Tras el ataque, equipos de la Policía acordonaron la zona y encontraron al menos tres casquillos de bala en la escena del crimen.

Los agentes intentan identificar a los autores y esclarecer el motivo del asesinato, además de analizar si existe una conexión directa con la reciente salida de prisión de Ferreira da Silva.

El caso que conmocionó a Sinop: el crimen de Bruno

El albañil João Ferreira da Silva fue condenado a 42 años de cárcel por el asesinato de Bruno Aparecido dos Santos, ocurrido el 28 de octubre de 2005.

Según la investigación, Ferreira da Silva atrajo al nene a una casa en construcción, donde lo agredió, abusó y finalmente lo mató. Luego, enterró el cuerpo cerca del lugar.

La familia de Bruno denunció su desaparición ese mismo día, lo que desató una intensa búsqueda en distintos puntos de la ciudad.

Diez días después del brutal crimen, Ferreira da Silva fue detenido tras intentar atacar a otro nene.

En la obra donde trabajaba, la policía halló pruebas que lo vinculaban con el caso, como canicas que pertenecían al chico. El propio acusado confesó el crimen y señaló el sitio donde había enterrado el cuerpo.

La indignación pública fue tan intensa que unas 500 personas intentaron irrumpir en la comisaría para lincharlo.

Debido a esto, fue trasladado a Cuiabá, donde logró escapar, pero fue recapturado horas después en una terminal de autobuses.

Aunque en un primer momento Ferreira da Silva admitió su responsabilidad, más tarde, ante la Justicia, declaró que “no recordaba si fue o no el autor de los hechos”.

Puede interesarte

Un final violento tras años de condena

En 2008, João fue condenado a 42 años de prisión por el asesinato de Bruno. En otro juicio, recibió una condena adicional de 10 años por atentado contra el pudor contra un segundo nene.

El asesinato de Ferreira da Silva, ocurrido a menos de un día de su liberación, reavivó el dolor y la indignación en la comunidad de Sinop.

Ahora, la policía busca respuestas sobre quiénes lo mataron y si el crimen fue una venganza por el caso que marcó a la ciudad hace casi dos décadas.