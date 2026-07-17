Momentos de pánico se vivieron al interior de un restaurante In-N-Out Burger en Tempe, Arizona (Estados Unidos), luego de que una pelea entre varios clientes desatara escenas de caos que quedaron grabadas en video y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Las imágenes muestran a decenas de personas corriendo hacia la salida o buscando un lugar para resguardarse mientras varios involucrados intercambiaban golpes dentro del establecimiento. En la grabación también se observa cómo algunos participantes terminan en el suelo en medio de la riña, mientras los presentes gritan e intentan alejarse de la zona.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Tempe, el incidente ocurrió poco después de las 19:00 horas del pasado 13 de julio en el restaurante ubicado cerca de la intersección de Rural Road y Playa del Norte Drive.

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Una de las personas que compartió el video aseguró que el local se encontraba lleno debido a que numerosos clientes se habían refugiado en el establecimiento para protegerse de una intensa tormenta monzónica que azotaba la zona cuando comenzó la pelea.

Sin embargo, cuando los oficiales llegaron al lugar, los participantes ya se habían retirado. Según las autoridades, algunos escaparon caminando y otros abandonaron el sitio en vehículos, por lo que no se realizaron detenciones en ese momento.

Hasta ahora se desconoce qué originó la riña y la policía no ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas.

Las autoridades informaron que ya entrevistaron a testigos y empleados del restaurante como parte de la investigación, la cual permanece abierta para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.