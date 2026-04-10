Un acto de valentía se registró en el desierto del distrito de Ocucaje, en la provincia de Ica, donde un hombre arriesgó su vida para rescatar a un perrito que había caído a gran profundidad en el Cañón de los Perdidos.

El hecho generó reacciones de reconocimiento entre quienes presenciaron el caso. El animal cayó a un abismo de más de 50 metros, quedando atrapado en una zona de difícil acceso dentro de este atractivo natural, conocido por sus formaciones geológicas y rutas de aventura.

Ante la situación, un hombre no dudó en descender para auxiliar al can, enfrentando condiciones de alto riesgo debido a la profundidad y características del terreno. Finalmente, logró ponerlo a salvo, en una acción que ha sido destacada por usuarios en redes sociales.

El Cañón de los Perdidos es promocionado como un destino turístico pet friendly, lo que permite el ingreso de mascotas. Sin embargo, tras este incidente, visitantes y pobladores han recomendado reforzar las medidas de cuidado, especialmente al recorrer zonas peligrosas o de gran altura.