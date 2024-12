Una familia vivió momentos de absoluta desesperación cuando un grupo de delincuentes les robó el auto con una nena adentro. “Pará que está mi hija”, repetía una y otra vez el papá de la menor que corría por la calle mientras era perseguido por los delincuentes.

El dramático episodio ocurrió en Quilmes y quedó registrado en varios videos de las cámaras de seguridad de la cuadra. Mientras el hombre le imploraba a los ladrones que no se lleven a la nena, uno de ellos le disparó a matar. Hasta el momento, los responsables permanecen prófugos de la Justicia.

El robo fue en la calle Andrade, a media cuadra de la Av. Calchaquí. Cuando fueron abordados por los delincuentes, en el auto estaban el hombre, su hija y la abuela de la menor. En las filmaciones se observa al hombre correr por el medio de la calle y se escuchan sus desgarradores gritos.

En medio de la desesperación se le cayeron los pantalones y le quedaron a la altura de los tobillos, lo que provocó que se enrede y quedé tendido en el asfalto. Antes de caer, uno de los delincuentes le disparó a matar, pero afortunadamente no lo logró. El hombre se cayó varias veces mientras rogaba por su hija.

Los desgarradores gritos del hombre para que no se lleven a su hija. (Video: captura TN)

Finalmente, fue el mismo delincuente que le disparó, que al advertir la situación, bajó a la nena antes de llevarse el vehículo. Si bien afortunadamente no se llevaron a la menor, el robo lo consumaron igual. Los ladrones hasta el momento no fueron detenidos.

Un barrio desbordado por el miedo y la inseguridad

El hecho no fue un caso aislado, los vecinos relataron otros episodios de inseguridad que vivieron en la zona: “Robos hay todos los días. Si no es un auto, es una chica con la mochila. No podes dejar el auto afuera porque te roban la rueda o la batería. Pero tampoco lo podés entrar porque cuando lo estás entrando te enganchan”, relató una vecina.

Uno de los delincuentes le disparó al padre de la menor. (Foto: captura TN)

“Si no es un vecino, es otro. Hace menos de seis meses murió una señora de un ataque al corazón cuando le entraron a robar”, agregó notablemente angustiada. Mientras que otra mujer reveló que llevar a su hijo a la escuela es una verdadera odisea: “Tuve el auto en el taller dos meses y yo lo iba a buscar sin el celular y sin plata. Salgo sin nada y voy acá a 5 cuadras”.

“Yo estoy hace dos años en el barrio y hasta que no puse el portón eléctrico, al auto lo dejaba afuera y le decía a mi nene ‘bajá rápido’. Para salir a cortar el pasto lo mismo. Pasa una moto y se me acelera el corazón. No se puede vivir así”, agregó desesperada.

A todo eso se le suma que cerca del lugar donde ocurrió todo hay un boliche, por lo que los vecinos contaron que a la madrugada hay peleas, tiros, ambulancias y “es imposible dormir”. Además, recalcaron que no es solamente los fines de semana, sino que es algo que ocurre “de lunes a lunes”.

“Nosotros tenemos en la cuadra la alarma vecinal y la hacemos sonar a cada rato. Todos los vecinos estamos atentos, colgados de la ventana”, concluyeron.