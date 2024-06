La leyenda de NHRA Funny Car, John Force, fue llevada al hospital después de que su automóvil estallara en llamas y se estrellara contra una pared durante la primera ronda de los PlayNHRA Virginia Nationals.

Force, de 75 años, logró la victoria sobre Terry Haddock en el carril derecho en Virginia Motorsports Park a 306,62 mph antes de que su motor explotara durante la carrera a alta velocidad en su Chevy Camaro de máxima potencia.

La explosión lo envió a través de la pista antes de golpear la pared lateral izquierda del compartimiento del conductor. El coche se salió de la superficie de hormigón y cruzó la pista antes de tocar la pared opuesta.

Después del aterrador incidente, el 157 veces ganador estaba alerta cuando salió del auto y habló con el personal del safari de seguridad.

Lo trasladaron en ambulancia a un hospital del área de Richmond para que lo examinaran.

Cuando ocurrió el accidente, el compañero de equipo de Force, Austin Prock, lo estaba esperando al final de la pista después de su propia victoria en la primera ronda. Aunque claramente conmocionado por el incidente, Prock parece confiar en la capacidad de la Fuerza para recuperarse.

"Es un chico duro, Abi, lo sé. Volverá”, dijo Prock sobre su jefe. ‘Es simplemente difícil ver a alguien pasar por eso. Espero que ella esté bien. Mantenlo en tus pensamientos y oraciones. Sé que volverá.’

“Somos pilotos de carreras y tenemos que accionar el interruptor”, añadió Prock. ‘Tienes a Austin Prock en casa y tienes al piloto de carreras Austin Prock. Sólo tienes que accionar el interruptor y hacer el trabajo. Sé que John nos quiere aquí, de gira. Quizás podamos conseguirle, Wally.

Después de esperar durante una hora de retraso, Ron Capps, que fue eliminado por Proc, dijo: “Fue difícil ver al anciano que causó el accidente”. Dijo que se sentó en su grúa y “empiezas a pensar: ‘Hombre, ¿qué estamos haciendo?’ No sabemos cómo está.

“Mi principal pensamiento es que espero que John esté bien”, dijo el actual campeón de Funny Car, Matt Hagan. Odias verlo pasar por esto. Ora por él. Él es la leyenda del deporte, la CABRA.

‘El coche parece bastante quemado. “Siempre he sido un defensor de no derribar estas carrocerías (de automóviles), y eso es un resultado directo de por qué no deberíamos inmovilizar las carrocerías”.

El clasificado número 1 de Top Fuel, Sean Langdon, añadió: “Nos encanta lo que hacemos, pero todos estamos pensando en John en este momento”.