A casi dos meses de la trágica muerte de su hija Mila, Tomás Yankelevich regresó al país para reencontrarse con su padre, Gustavo Yankelevich. El productor despertó las alertas al mostrarse solo y en una silla de ruedas por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

En LAM, Ángel de Brito mostró las preocupantes imágenes de Tomás siendo trasladado en silla de ruedas por una persona que trabaja en el aeropuerto y reveló detalles exclusivos sobre lo sucedido.

“Llegó Tomás después de la tragedia en Miami en la que perdió a su hija, en un episodio triste. Viajó solo desde Miami”, reveló mientras mostraba un video del joven.

El conductor brindó calma a la situación y explicó que el productor se encuentra en silla de ruedas por una lesión deportiva: “Me dijeron que fue una cosa mínima de ligamentos jugando al pádel, lo operaron y tiene una bota y está en rehabilitación de eso.”

“Vino puntualmente a ver a su papá”, detalló sobre la visita al país.

Además, compartió un dato sobre su vuelo de regreso, mencionando que Tomás buscaba pasar inadvertido por los medios: "Lo que llama mucho la atención es que tenía pasaje en primera y había lugar, pero fue al asiento de la fila 26. Vino en turista. Se cree que es para pasar inadvertido".