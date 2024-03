El predio está enclavado en barrio Abasto, muy cerca de donde avenida Teniente Loza intercepta la avenida de circunvalación, en el extremo noroeste de la capital provincial.

El ladrón entró a un galpón de la empresa Ersa, que tiene adjudicadas las líneas 1, 2, 3, 9 y 15 de los colectivos urbanos. De allí se llevó una computadora, un monitor de 15 pulgadas, un teclado, un mouse y 25 metros de cable.

Daniela Brumatti, gerente de la firma, asegura que los hechos de inseguridad sufridos son ya "incontables".

"Los problemas abundan dentro de todo el parque industrial. No hay una sola empresa que se haya salvado. Los robos son moneda corriente. Ahora se metieron en la sala de máquinas nuestra, donde están las computadoras que manejan los movimientos de la Sube, nuestra recaudación, y la carga de combustible. Se llevaron una CPU. En la semana nos había faltado la batería de uno de los coches y los cables de otro. Tras que no podemos sostener el sistema, porque no tenemos la recaudación necesaria para la operación, nos van desarmando los coches de a poco", se quejó Brumatti.

"El predio -agregó- tiene policía adicional las 24 horas en el ingreso y de noche tenemos otro más que hace rondín, pero nada alcanza. Esto fue a las 17.30 del sábado. Lo vimos por las cámaras. Las imágenes captan sólo a un hombre".

La mujer sostuvo que la zona parece "liberada" y detalló: "En una empresa, del baño de los empleados le robaron el inodoro. Lo repusieron y a los tres días volvió a desaparecer. A nosotros nos han sustraído baterías, cableado, herramientas, luces. Habíamos puesto unos faros que se activaban con movimiento, arriba de una antena, pero desactivaron a alarma y se los llevaron también".

Respecto de la medida que frenó la circulación de las cinco líneas, desafió: "Hasta que no tengamos respuesta de alguien, de seguridad, que se responsabilice, no podemos seguir". De esta forma, por el momento no hay un momento definido para la vuelta de las unidades al servicio.