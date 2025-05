Desde su separación de Alex Caniggia, y su posterior relación con Santiago del Azar, Melody Luz decidió centrar todos sus esfuerzos en el desarrollo de su carrera artística y sus clases de baile.

Es así como semana a semana, la artista comparte en sus redes sociales sus pasos y sus nuevos trucos. Sin embargo, no todos salen como esperaba. Días atrás, la joven publicó un video en el que dejó ver el duro accidente que sufrió en medio de un ensayo.

En el clip, el cual se viralizó por redes sociales, se ve como Luz inicia la acrobacia elevando una pierna y apoyando sus brazos en los hombros de su compañero. Acto seguido, este la empuja hacia arriba y Melody da casi tres vueltas en el aire. Sin embargo, cuando desciende, su compañero no logra atajarla bien y se le escurre entre las manos. Como consecuencia, la expareja de Alex Caniggia impacta su espalda y su cabeza contra el suelo.

Inmediatamente, su compañero intenta ver si ella estaba bien. Pero lejos de cualquier susto, la sonrisa en la cara de la bailarina evidenciaba que no habría sufrido ninguna lesión. “No se la agarren con John Scoffield, nos vivimos cayendo en éstas prácticas, es parte”, escribió la joven en la descripción del video que superó el millón de reproducciones en TikTok.

En esa misma línea, algunos seguidores comentaron: “Juro que por un momento pensé lo peor, Melody más cuidado, no queremos que te pase nada”, “Me dió escalofríos, y pensé la cantidad de golpes y toda la preparación que realizan los bailarines, cuidate mucho, te admiro” y “La lesión cervical, iba a opinar pero como no puedo dar ni un giro, mejor me la reservo”. Hoy, pasados algunos días, la bailarina está bien y se enfoca en su carrera y el emprendimiento que lanzó con su marca.