Una mujer manejó a contramano durante seis kilómetros por el carril rápido de la autopista Panamericana y un patrullero que intentó frenarla chocó contra una camioneta.

El momento más crítico se registró a la altura del kilómetro 70 de la autopista. Todo quedó grabado por el Centro de Monitoreo de Campana.

El hecho se registró a la altura del partido bonaerense de Campana, en la colectora norte y Chiclana, donde la conductora circulaba a bordo de su Toyota Corolla en sentido opuesto a los otros vehículos.

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La implicada hizo caso omiso a las órdenes de las autoridades, no detuvo la marcha y tampoco estacionó sobre la banquina, motivo por el que se desplegó un amplio operativo cerrojo para evitar una tragedia.

🚘Maneja seis kilómetros a contramano por una autopista y provoca un choque



Una conductora recorrió cerca de seis kilómetros a contramano por la autopista Panamericana, a la altura de la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. La imprudencia de la mujer… pic.twitter.com/wmVtFKkV5v — Sepa Más (@Sepa_mass) March 17, 2026

Sin embargo, en el kilómetro 70, un móvil policial impactó de frente contra una Toyota Hilux 4x4, cuyos choferes y efectivos resultaron con lesiones, pero se encontraban fuera de peligro.

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Los oficiales interceptaron el rodado en colectora sur y Schinoni, lugar en el que la involucrada fue sometida a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

Según las autoridades, la mujer estaba desorientada y no supo retomar el camino correcto del tránsito.