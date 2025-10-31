Imputaron por tentativa de femicidio al hombre que agredió a su expareja el lunes de la semana pasada en el interior de un edificio ubicado en calle Francia al 2700 de la ciudad de Santa Fe.

Se trata de Maximiliano Ariel S., de 38 años, quien fue detenido el lunes 20 de octubre pero, debido a que se había provocado lesiones de gravedad, recién fue imputado este jueves. El fiscal Matías Broggi realizó la atribución delictiva, endilgándole la autoría del delito de “tentativa de femicidio, también calificado por el vínculo”.

La audiencia se realizó en los tribunales locales, ante el juez penal Sebastián Szeifert, y contó con la presencia de la Dra. Magalí Mazza, del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp). El imputado participó de la audiencia de forma remota, ya que permanece hospitalizado, con custodia policial.

Con una manopla de hierro

El fiscal Broggi sostuvo que “minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes de la semana pasada, el imputado intentó matar a su expareja en un edificio ubicado en calle Francia al 2700, donde ella reside con su grupo familiar”.

“El hombre investigado ingresó al inmueble y cuando la víctima se acercó a un ascensor, él la abordó de forma violenta”, relató, “la agredió con una manopla de hierro y un cuchillo que había llevado consigo y le provocó heridas en diferentes partes del cuerpo”.

“Si bien la mujer quedó inconsciente, logró sobrevivir gracias a que su hijo menor de edad intervino para que cesara la situación violenta”, explicó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El atacante esperó en el ingreso del edificio. Foto: Flavio Raina

Tras culminar el ataque, Maximiliano S. se fue a las cocheras del edificio y, una vez allí, se autolesionó en el cuello, provocándose un profundo corte en el cuello. Fue trasladado al Hospital José María Cullen, donde quedó internado en terapia intensiva. Si bien su estado mejoró, continúa internado, con custodia policial.

Una historia de acoso y violencia

El día del hecho, uno de los hijos de la mujer le explicó a El Litoral que “ellos ya habían terminado hace un año, pero él la seguía acosando. Le mandaba mensajes, sabía nuestros horarios, dónde vivíamos. Ella hizo denuncias, fue al Ministerio de la Mujer, y nada pasaba. Tenía medidas de restricción, pero siempre quedaba libre. Era barra brava de Unión y estaba metido en cosas raras”.

El chico también señaló: “Mis hermanos chicos estaban en casa, vieron todo después. Ella subió ensangrentada, se quedó con ellos. Yo me enteré por un mensaje y ahí llamamos a mi abuela, que pidió urgencias”.

Desde el entorno de la víctima aseguraron que el acoso era constante y que existen episodios de violencia previos. El hijo dijo que “hace años viene pasando esto. Él siempre se salía con la suya porque tenía contactos. Mi mamá vive con miedo hace mucho”.

Tras concretar la imputación, desde la fiscalía informaron que “solicitaremos la prisión preventiva, fundamentalmente para resguardar a la víctima”, e hicieron hincapié en que “al ponderar la pena en expectativa y los riesgos procesales, deberá contemplarse que el imputado tiene dos antecedentes penales condenatorios”.