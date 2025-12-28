El episodio quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. El dispositivo se desprendió durante la huida y lo dejaron tirado en medio de la calle.

Un insólito robo tuvo lugar en Texas, Estados Unidos, esta semana. Delincuentes arrancaron un cajero de un minimercado para llevárselo y robar los billetes que contenía dentro. Sin embargo, todo salió mal y tuvieron que dejarlo tirado en medio de la calle.

El increíble episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles 24 de diciembre en un comercio ubicado en una estación de servicio. La secuencia completa quedó registrada en las cámaras de seguridad del lugar. Hasta el momento, permanecen prófugos de la justicia.

Los ladrones llegaron en una camioneta encapuchados minutos después de las 3 de la madrugada. Forzaron el ingreso y usaron una cuerda para atar el dispositivo al auto. Una vez que lo hicieron, el conductor aceleró y arrancó el cajero que terminó fuera del mercado, destrozando todo a su paso.

El plan era llevárselo para acceder al compartimiento en el cual se almacenan los billetes. Sin embargo, durante la huida lo perdieron en medio de la calle y tuvieron que dejarlo abandonado porque la Policía había alertado el hecho e iba en camino.

Las autoridades accedieron a las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad, identificaron la patente de la camioneta utilizada en el hecho y constataron que se trataba de un coche robado.

Hasta el momento, no lograron identificar a los responsables del hecho porque actuaron con la cara tapada. Sin embargo, se encuentran analizando el material para poder dar con su paradero. La investigación continúa.