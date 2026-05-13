El equipo de Cristiano Ronaldo ganaba y salía campeón de Arabia Saudita hasta que un gol en contra le atragantó el grito; el nerviosismo se trasladó a las tribunas en donde se produjo un curioso y violento enfrentamiento.

La ¿postergación? del ansiado título de Cristiano Ronaldo y su Al-Nassr dejó un capítulo más vergonzoso que el empate en contra de su arquero en el descuento que decretó el 1-1 ante Al Hilal. La incredulidad y la bronca por lo sucedido en el campo de juego escaló por las tribunas y encendió la mecha en Riad, donde no tardaron en aparecer incidentes.

En una imagen muy llamativa, un grupo de hinchas de Al Hilal arrojó violentamente palos contra un conjunto de jeques árabes que ocupaban los palcos de Al-Nassr. Éstos también tomaron bastones y comenzaron a emparejar el ataque con la separación de vidrio de por medio, mientras uno de ellos filmaba con su celular aumentando en enojo de los plateístas.

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Tanta frustración se desprendió de un final caliente: con la victoria, los locales se coronaban y le daban su primer título oficial a CR7 desde su arribo a Arabia Saudita, pero en el octavo minuto de descuento el arquero Bento quiso despejar un centro y se lo metió en contra.

🇸🇦👀 Tras el empate por 1-1, que evitó que el equipo de Cristiano Ronaldo sea campeón de la Liga de Arabia Saudita, un grupo de hinchas de Al Hilal arrojó violentamente palos contra un conjunto de jeques árabes que ocupaban los palcos de Al-Nassr. Éstos también tomaron bastones y… pic.twitter.com/SQqkYuFAN4 — TyC Sports (@TyCSports) May 12, 2026

El increíble empate de Al-Nassr frente a Al HilalEl increíble empate de Al-Nassr frente a Al Hilal

Ahora, a Al-Nassr le queda un solo encuentro por disputar, el jueves 21 de mayo ante Damac también en casa. Su ventaja es de cinco puntos sobre Al Hilal, al que le restan dos partidos, el sábado recibiendo a Neom y el jueves visitando a Al Feiha, con la obligación de ganar todo. Si llegaran a igualar en puntos, corona Al Hilal por haber vencido en el primer cruce entre ambos.

Así fue la reacción de Cristiano Ronaldo, después del insólito empate entre Al Nassr y Al HilalAsí fue la reacción de Cristiano Ronaldo, después del insólito empate entre Al Nassr y Al Hilal

Paradójicamente, los del portugués podrían celebrar dos títulos el sábado: si los azules no suman se adueñan de la liga y también podrían levantar la Champions League II de Asia en la final contra Gamba Osaka, también en Riad.