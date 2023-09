La prodcutora Dreamworks, realizadora de la saga animada Shrek anunció una acción en conjunto con Airbnb, la plataforma de alquiler estadounidense.

A partir del 13 de octubre los fanáticos del ogro y sus amigos podrán alquilar la casa del ogro que está ubicada en Escocia.

Situada en las Tierras Altas escocesas, los inquilinos podrán rentar una réplica del hogar de Shrek “cubierta de barro, musgo y aguas turbias” de su anfitrión, Burro, según relata la publicación en el sitio de Airbnb.

El estudio, que se encuentra en la finca de la Casa Ardverikie, una mansión baronial, dispone de dos camas y un baño en el medio de senderos remotas y es perfecto para tres viajeros.

Cómo parte de la iniciativa, Airbnb destinará una donación al HopScotch Children’s Charity en Escocia, una fundación que financia vacaciones para niños en situaciones desfavorables.

¿Cómo es la casa?

La réplica de la casa animada queda en Highland Council. Legalmente, la propiedad está gestionada de forma independiente por el Estado de Ardverikie pero, en esta campaña, está regentada por Burro, que se encarga de describir la vivienda en el anuncio de Airbnb.

Tal y como indica el propio Burro, “Shrek se fue de puente y me ha dejado a cargo de la ciénaga, así que me encantaría invitarte a pasar una estancia de cuento. No te preocupes por los carteles de “Cuidado ogro”, ¡seguro que son decorativos!”.

Y es que la Ciénaga tiene como objetivo ser un fiel reflejo del hogar de Shrek en la película, incluso con la icónica letrina exterior, que se ubica a 20 metros de la casa.

En este lugar, sus visitantes podrán aislarse del ruido de la ciudad para relajarse, tomar parfait, el postre favorito de Burro, o relatar historias alrededor de la hoguera.

LA CASA DE SHREK SE PUEDE RESERVAR GRATUITAMENTE

A partir del 13 de octubre a las 19 y a través de la plataforma, los fans de Shrek podrán hacer sus reservas en la estancia de una o dos noches, del 27 al 29 de octubre, para un máximo de tres huéspedes.

Los interesados deben tener en cuenta que no deberán pagar la estancia, pero que el desplazamiento hasta Escocia sí corre de su cuenta.

Para enviar la solicitud de reserva, es necesario tener un perfil activo en Airbnb, que los acompañantes sean mayores de 5 años y que se indique previamente al anfitrión quiénes son estos.

Además, tanto la plataforma como el anfitrión pueden rechazar la reserva si alguno de los dos considera que la estancia puede afectar negativamente a Airbnb o a la actividad o reputación del anfitrión.

A su vez, la compañía llevará a cabo una donación única a HopScotch Children´s Charity, una asociación que ayuda a los niños más vulnerables y desfavorecidos de Escocia.

A ellos les ofrece viajes en los que pueden aprender y divertirse.