En su programa de Luzu TV, @guido_suller contó que @martincirio lo invitó a participar en su streaming, pero él le pidió un regalo a cambio. Luego, aclaró que en realidad le había pedido dinero y que, después de eso, Cirio dejó de responderle.

Sus compañeros comentaron que no es correcto cobrar por una entrevista, aunque algunos opinaron que está en su derecho de pedir dinero, mientras que la otra parte puede decidir no aceptar. El relato de Guido generó un momento divertido en el programa, con gran repercusión en las redes sociales.

Martín Cirio respondió a Guido Süller tras la polémica por el pedido de dinero. Dijo que no le contestó porque no sabía qué responderle y no esperaba esa reacción de parte de Guido, ya que su invitación no era con ánimo comercial, sino para compartir una charla genuina en su streaming.

