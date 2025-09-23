Un accidente carretero ocurrido la noche del domingo 21 de septiembre en la carretera Acajete-Amozoc, en el estado de Puebla, tomó un giro inesperado cuando el reportero Yeiikov Linaldi, perteneciente al medio El Informante MX, acudió a cubrir la noticia y descubrió que las víctimas eran sus propios hijos, su exesposa y el padre de ella.

El incidente fue provocado por una conductora que manejaba en estado de ebriedad y chocó contra el automóvil en el que viajaba la familia del periodista. Los heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital.

Al llegar al lugar, Linaldi, conocido por su labor en la cobertura de sucesos policiales, se enfrentó a una situación personal devastadora. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, realizó una transmisión en vivo en la que solicitó apoyo urgente de las autoridades:

Puede interesarte

“Pedimos en estos momentos la ayuda de Fiscalía para que pueda ayudarnos, ya que mis hijos se encuentran en el hospital debido a este percance. No quisiera yo que se mencionara que quiero abusar del poder, pero la persona que tuvo el accidente es mi suegro, el abuelo de mis hijos… se encuentran en estos momentos en el hospital debido a que el otro automóvil venía en estado de ebriedad y no tomó las medidas de precaución correspondientes”.

🚨💔 ¡Desgarrador! Lo que parecía una cobertura más terminó en la peor pesadilla…



Un corresponsal acudió a reportar un accidente en una carretera de Acajete y, al llegar, descubrió que las víctimas eran sus propios hijos. Aun con el corazón destrozado, continuó transmitiendo… pic.twitter.com/yNJodPfJLH — Diario Cambio (@Diario_Cambio) September 22, 2025

En una transmisión posterior, el periodista informó que uno de sus hijos sufrió una fractura en la mandíbula a causa del impacto. Tanto el menor como su exesposa y el abuelo materno recibieron atención médica tras ser trasladados al hospital.

La experiencia de Linaldi generó una ola de reacciones en redes sociales. Decenas de usuarios manifestaron su solidaridad ante la difícil situación que enfrentó el reportero, reconociendo la dificultad de informar sobre una tragedia personal.

Puede interesarte

Entre los mensajes de apoyo se leyeron expresiones como “Esto sólo lo habría visto en una novela. Triste para el reportero”, “Dios quiera que su familia esté bien”, “Qué amargo momento para el periodista, Dios ayude a sus hijos para que recuperen su salud” y “Mi pesar para el hombre que tuvo que dar su noticia”. Otros destacaron el profesionalismo del comunicador al continuar con su labor informativa pese a la adversidad.

El caso dejó una profunda impresión al evidenciar el impacto humano detrás de la noticia y la vulnerabilidad de quienes, desde el periodismo, suelen narrar tragedias ajenas. La vivencia de Linaldi, enfrentando su propio dolor ante las cámaras, motivó muestras de empatía y reflexión sobre los límites entre la vida personal y el ejercicio profesional en situaciones extremas.