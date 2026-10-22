Un pequeño gato que había quedado atrapado en una tubería de desagüe fue rescatado gracias a la intervención de un equipo de trabajadores municipales que utilizó un robot teledirigido. El episodio ocurrió en West Valley City, en el estado de Utah, Estados Unidos, y las imágenes del operativo se viralizaron en redes sociales.

El animal se encontraba dentro de un conducto subterráneo y no lograba salir por sus propios medios. Ante esta situación, personal del área de Obras Públicas de la ciudad puso en marcha una estrategia para intentar liberarlo sin ponerlo en peligro.

En un primer momento, los trabajadores intentaron atraer al gatito hacia la salida mediante una cámara instalada en una pértiga. Sin embargo, el procedimiento no dio resultado y el animal permaneció dentro de la tubería.

🇺🇸 | Gatito de Utah, Estados Unidos, es rescatado de una tubería de drenaje por un robot llamado R2-D2. https://t.co/m2Ww2IYK2H — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 22, 2026

Un robot llamado R2D2 fue clave para el rescate

Frente a las dificultades, el equipo decidió utilizar un robot teledirigido conocido como R2D2, un dispositivo que habitualmente se emplea para inspeccionar conductos subterráneos.

El aparato, equipado con luces y una cámara, fue introducido en la tubería para acercarse al lugar donde estaba el pequeño felino.

Con movimientos controlados, los trabajadores utilizaron el robot para empujar suavemente al gatito y guiarlo hacia la salida del conducto.

La maniobra finalmente dio resultado: el animal avanzó hasta uno de los extremos de la tubería, donde un integrante del equipo lo esperaba para recibirlo en sus brazos.

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El rescate quedó registrado en video

La particular intervención fue grabada y difundida en redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular por el ingenioso uso de la tecnología para salvar al animal.

El episodio tuvo un final exitoso gracias a la adaptación de una herramienta que normalmente se utiliza para tareas de mantenimiento e inspección de infraestructura urbana.

El robot R2D2 terminó convirtiéndose en una pieza fundamental del operativo y permitió que el pequeño gato pudiera salir de la tubería.