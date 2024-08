El intendente municipal de Coronda, Ricardo Ramírez, sufrió un robo y una tentativa de hurto con tres horas de diferencia, en la madrugada de este miércoles, en su propiedad ubicada en la zona norte suburbana, de esta localidad.

En primer lugar, cerca de las 3, un sujeto ingresó a la cámara de refrigeración que tiene y que se vincula con su labor como productor de frutillas, a pesar de que el lugar tiene sereno. Luego, cerca de las 6, según testigos, tres sujetos entraron a una casa que Ramírez tiene para alquilar dentro del mismo predio y además de robar varios elementos, causaron destrozos.

Le habían llevado una bajo mesada con alacena, una mesada de acero inoxidable, una puerta plástica plegable, un pie, un lavatorio, grifería, y una cuchilla y además causaron destrozos. Hay un detenido y tres serían los responsables del segundo de los hechos. Actuó la policía del Comando Radioeléctrico con apoyo de la Comisaría Primera. Se esclareció el hecho.

La propiedad de Ramírez que fue violentada en la madrugada.Foto: Unidad Regional XV de Policía.

Un detenido

En concreto y luego de rápidas pesquisas de parte de la policía del Comando, detuvieron a un sujeto, que vive no muy lejos del lugar de los ilícitos, a unos 60 metros más precisamente, cruzando las vías, y tiene 23 años mientras que continúa la investigación por la posible participación de dos personas más, con un menor de edad entre ellos.

Consultado sobre este suceso, el intendente corondino informó que “los dueños de lo ajeno estuvieron en el barrio, dos robos en la noche, una a las 3 en las cámaras, tengo un sereno, sintió un ruido, el ladrón se fue disparando con unas bolsas y las largó. Hay cámaras, cuidador y se lanzó igual…” y además agregó que “según me dijeron este mismo chico le robó esa misma noche una moto a un vecino, que lo corrió, y la recuperó. La noche anterior le había sacado a otro vecino una bicicleta”.

Testimonio de Ramírez

En cuanto al hecho en la propiedad que tiene para alquilar, Ramírez dijo que “a las 6 me llama la policía que habían entrado en una propiedad mía, que todavía estaba vacía. Destruyeron la puerta, rompieron las rejas, violentaron el ingreso con barretas, se habían llevado alacena, bajo mesada, piletas, patas de las piletas, canillas, cosas realmente grandes, y fue después de las 6 porque el vecino se fue a trabajar y ahí aprovecharon” y agregó que “la policía vino rápidamente, teníamos datos. A 50 metros dejaron todo, eran tres muchachos. Recuperamos las cosas pero todas destruidas”.

El titular del ejecutivo corondino reflexionó luego que “la policía actúa rápido, esclarece el hecho pero mañana están afuera de vuelta. Y los vecinos, tanto han robado en el barrio… y se suman dos más, han estado tomados y quizás con algo más encima. Se hace cargo uno, y los otros salen”.

Por último, Ramírez afirmó que “voy a hablar con el fiscal –Marcelo Nessier-, hay muchos acontecimientos, los vecinos quieren hacer justicia por mano propia, no corresponde, pero no sé si los que roban están perdidos o qué, pero actúan de noche, saben la hora en la que estás, y saben cuándo no estás”.

Casualmente, el martes se había realizado una reunión en el marco del Consejo de Seguridad Ciudadana por el incremento de hurtos y robos de bicicletas y motos, para tratar de coordinar más acciones preventivas a pesar de que el índice de esclarecimientos de la policía local es realmente alto.