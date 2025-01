El sábado por la noche, Gonzalo (29) y su esposa circulaban en su nueva moto Honda Tornado por calle Quintana, en dirección este-oeste, cuando fueron interceptados por dos hombres armados a bordo de otra motocicleta. La pareja fue amenazada con un arma de fuego en la esquina de Lavalle.

"Uno me apuntó a la cabeza y me ordenó que me bajara de la moto. Fue impresionante. Habíamos comprado la moto el viernes, nueva, y no llegamos a disfrutarla ni 24 horas", relató Gonzalo, todavía conmocionado a Notife.

Tras descender, los delincuentes revisaron al joven, le quitaron su billetera, celular y la documentación, mientras su esposa permanecía paralizada de miedo. Acto seguido, los ladrones huyeron a toda velocidad en dirección al Parque Federal, llevándose el vehículo recientemente adquirido.

Luego del robo, Gonzalo llamó al 911 y realizó la denuncia en la comisaría. Sin embargo, el drama no terminó ahí: al día siguiente, descubrió que los delincuentes habían utilizado una de sus tarjetas de crédito para realizar una compra en dólares vinculada a un juego online.

"Da mucha impotencia. Nosotros trabajamos 15 horas diarias en nuestro almacén para cumplir nuestras metas, y en un segundo te tiran todo abajo. Por suerte no nos lastimaron, pero te queda ese miedo. Hoy salir con una moto nueva es prácticamente un riesgo", concluyó.

El caso está siendo investigado por las autoridades, aunque hasta el momento no se han identificado a los responsables.