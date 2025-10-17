Imágenes de testigos muestran el momento del altercado, en el que incluso participó un niño.

Una pelea entre clientes por una pinza para agarrar el pan causó una gran confusión en un supermercado de Aparecida de Goiânia . Los ataques ocurrieron justamente en el Día Mundial del Pan, y fueron filmados por testigos. Las imágenes son impactantes, ya que incluso un niño y una anciana estuvieron involucrados.

Según se supo, dos clientes intercambiaron golpes en la panadería de un supermercado del sector Garavelo. Uno de ellos resultó herido.

La cadena de supermercados informó que los guardias de seguridad actuaron para calmar los ánimos de los clientes y que la tienda brindó asistencia a los involucrados.

Tras lo sucedido, no hubo mayor información sobre el estado de salud de los clientes después del incidente, por lo cual se espera una actualización de este informe .