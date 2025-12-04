Un hombre de 32 años fue detenido en Auckland, Nueva Zelanda, después de tragarse un colgante Fabergé para intentar sacarlo de una joyería del centro de la ciudad. El episodio ocurrió en Partridge Jewelers el 28 de noviembre y fue dado a conocer este miércoles.

Según AP News, el hombre tomó la pieza —una edición especial llamada James Bond Octopussy Egg— y se la tragó antes de intentar huir. El ladrón permanece arrestado y la pieza aún no fue recuperada.

La pieza, una edición limitada inspirada en la película Octopussy Y está valuada en 33.585 dólares neozelandeses. (Foto: gentileza EFE)

Según el mismo medio, agentes policiales llegaron a la tienda pocos minutos después del robo y detuvieron al hombre dentro del local, cuando ya se había tragado el colgante. La evidencia principal del caso —el colgante— todavía no fue recuperada.

La joya está valuada en 33.585 dólares neozelandeses ( 20.000 dólares) y forma parte de una serie inspirada en la película Octopussy (1983). La pieza, es una edición limitada basada en el film, que gira en torno a un huevo Fabergé falso.

Puede interesarte

El sitio web de la joyeria indica que el colgante estaba elaborado en oro amarillo de 18 quilates y engastado con 60 diamantes blancos y 15 zafiros azules. En su interior contenía un pequeño pulpo de oro con dos diamantes negros como ojos.

El hombre de 32 años fue detenido dentro de una joyería de Auckland tras tragarse un colgante Fabergé para intentar robarlo. (Foto: gentileza AP News)

La Policía indicó que el detenido fue trasladado para una evaluación médica y que se le asignó un oficial para supervisarlo de manera continua.

En un comunicado, el inspector Grae Anderson declaró que “al momento de su arresto se le realizó un examen médico y un oficial fue asignado para vigilarlo de manera constante”, y añadió que “el colgante no ha sido recuperado hasta el momento”.