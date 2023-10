En un episodio inusual y polémico durante las elecciones generales, un hombre se vio impedido de ejercer su derecho al voto debido al logo de una corona que lucía en su remera. El insólito incidente se volvió viral en las redes sociales después de que una usuaria de TikTok, identificada como @marianatozzimaluf, compartiera un video del momento en que el ciudadano intentaba sufragar y la situación se descontrolaba.

El hecho ocurrió en Juan Martín de Pueyrredón, en la provincia de San Luis, donde el ciudadano, cuya identidad no fue revelada, llegó al centro de votación con una remera blanca que tenía un logo de corona en su parte frontal. Sosteniendo su sobre en la mano, el hombre se encontró con la negativa de los responsables de la mesa electoral, quienes querían impugnarle su voto debido al diseño de su vestimenta.

El video muestra al votante explicando su situación: “Esto no es nada, es una remera vieja. Esto no es nada”. Sin embargo, las explicaciones de los miembros de la mesa y de los fiscales no lograron convencer al ciudadano, quien insistió en ejercer su derecho al voto a pesar de la prohibición.

El presidente de mesa le comunicó que la validez de su voto estaría sujeta a la decisión de la Secretaría Electoral. La situación generó un revuelo en el lugar, con otros votantes que se encontraban en la fila expresando su incredulidad por la impugnación del voto debido al logo en la remera; algunos lo calificaron como “ridículo” y cuestionaron la pertinencia de esta restricción.

En medio de la discusión y la creciente tensión, el ciudadano no cedió en su determinación de votar. “¿Qué voto estoy cantando yo con esta corona en la remera?”, se preguntaba mientras mostraba su atuendo. Finalmente, después de una prolongada discusión, el presidente de mesa tomó la decisión de permitirle votar, a pesar de la protesta de uno de los fiscales presentes.

El episodio, que tiene más de tres millones de reproducciones, generó un debate en las redes sociales, donde hubo reacciones de todo tipo: “¿Y a quién representa la corona?”, “Yo tenía una remera de Los Pibes Chorros y no me dejaron votar, me dijeron que era voto cantado”, “Esto es un montón” y “Un amigo fue a votar con la camiseta del Manchester City y no lo dejaban votar por tener el león de la Premier y decían que era de Milei” son algunos de los mensajes.