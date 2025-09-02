Un grupo de jóvenes de Buenos Aires se llevó una gran sorpresa cuando detuvo su camioneta en una estación de servicio de Gualeguay, en plena vuelta de un viaje de pesca en La Paz. Al abrir el capot para revisar el motor, descubrieron que una yarará estaba enroscada y, tras intentar retirarla, el animal se ocultó en el guardabarros, lo que motivó la intervención de los bomberos.

De inmediato, los jóvenes llamaron a los Bomberos Voluntarios de Gualeguay, que acudieron al lugar para extraer a la serpiente. Horacio Fernández, uno de los bomberos que participó del operativo, contó a Elonce que “la víbora estaba muy tranquila debido a que el motor estaba caliente. Cuando comenzamos a querer retirarla, se ocultó dentro del guardabarros, entonces, para no romper el vehículo, trabajamos con destornilladores y de manera muy minuciosa”.

El procedimiento demandó tiempo y precisión para evitar daños en la camioneta y lograr sacar al animal sin riesgos. Finalmente, la yarará pudo ser retirada y puesta en resguardo en un recipiente.

Posteriormente, la serpiente fue liberada en una zona rural, lejos del casco urbano. Según explicó Fernández, “lo más probable es que se haya subido al vehículo cuando los chicos estaban en la zona de La Paz pescando, y permaneció allí hasta que hicieron la parada en Gualeguay”.