La Policía provincial despliega operativos especiales tras la denuncia de su madre y pide colaboración urgente.

La Policía de Misiones intensificó la búsqueda este lunes de Daniela Rocío (20) y Verónica Itatí García Smaniotto (22), quienes desaparecieron el domingo tras salir de su casa en Bonpland, según denunció su mamá ante la Comisaría local.

La denuncia fue radicada por Magdalena A., de 36 años, quien señaló que sus hijas —ambas con retraso madurativo— se ausentaron de la casa familiar ubicada en la calle Los Italianos y no regresaron.

Puede interesarte

Daniela Rocío es de contextura robusta, tez morena, cabello corto castaño oscuro y ojos marrones. Verónica Itatí es de contextura delgada, tez morena, cabello corto castaño, aproximadamente 1,60 metros de altura y ojos marrones. Las dos llevaban mochilas identificadas con su nombre.

Puede interesarte

Desde la Unidad Regional VI indicaron que trabajan “de manera ininterrumpida en rastrillajes, entrevistas y operativos conjuntos para localizar a las jóvenes y asistir a su familia”.