Un hombre fue detenido este miércoles en La Plata acusado de haber querido matar a su pareja a puñaladas dentro de la vivienda que compartían.

La víctima fue encontrada sobre un sillón, con dos heridas en el pecho y otra en la zona de las costillas.

El hecho salió a la luz a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida en la zona de 54 y 158. Cuando el personal policial llegó al lugar, un hombre salió de la casa y admitió el ataque. Detrás de él, un menor confirmó que su madre estaba lesionada en el interior.

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Los efectivos redujeron de inmediato al sospechoso, identificado como Jonatan Leonel Chazarreta, de 35 años, y al ingresar a la vivienda encontraron a la mujer recostada sobre un sillón, con dos heridas en el pecho y otra en la zona de las costillas.

Según pudo relatar la propia víctima, identificada como Mariela Soledad Santos, también de 35 años, la agresión se produjo en medio de una discusión en la que el hombre la acusaba de haberlo engañado. La víctima fue trasladada consciente al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, mientras que la causa quedó en manos de la UFI.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un cuchillo tipo facón que estaba en el suelo de una de las habitaciones y una escopeta rebatible cargada que se encontraba sobre una cama, lo que sumó preocupación al cuadro general del episodio.

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Santos fue asistida por una ambulancia del SAME y derivada al hospital, donde quedó internada fuera de peligro, aunque con lesiones de consideración.

En tanto, Chazarreta quedó aprehendido y a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6, bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa.

La investigación continúa para determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos dentro de la vivienda y si existían antecedentes de violencia previos en la pareja.