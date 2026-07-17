La víctima permanece internada en el Heca con puntazos en el cuello, tórax, cabeza y en una mano. El agresor se autolesionó durante el operativo policial por el que fue aprehendido en Battle y Ordóñez al 500.

Una mujer de 37 años recibió múltiples puñaladas frente a sus tres hijos en la noche de este jueves, cuando su expareja la atacó en su domicilio de Muñoz al 700, en la zona sur de Rosario. La víctima fue ingresada al hospital de emergencias Clemente Álvarez, donde permanece fuera de peligro. El agresor, de 34 años, fue aprehendido a las pocas cuadras y en medio del operativo se autolesionó con el cuchillo.

El pedido de auxilio de María Ruth O. fue grabado por vecinos. En uno de los videos se ve cuando Fernando Fabián L. se echa a correr de la casa donde atacó a la mujer.

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La víctima fue asistida en el Heca por lesiones de arma blanca en el cuello, cráneo, costado izquierdo del tórax y en la mano derecha.

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Por su parte, Fernando L. fue detenido por el Comando Radioeléctrico en Batlle y Ordóñez al 500 y también debió recibir curaciones, ya que se provocó autolesiones con el cuchillo que, aparentemente, había usado para agredir a su expareja. En su caso, fue atendido en el hospital Provincial.

El fiscal Ignacio Hueso dispuso que el hombre quede detenido por intento de femicidio.