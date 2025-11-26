Este martes por la noche, alrededor de las 21:30, personal del Comando Radioeléctrico intervino ante un intento de hurto en un supermercado ubicado en la intersección de Av. Chapuis y Valdez.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre mayor de edad retenido por empleados del comercio, quien habría intentado sustraer diversos productos sin abonarlos.

Puede interesarte

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la sede policial. Allí se informó lo sucedido al fiscal de turno, quien dispuso que el detenido permanezca alojado hasta la audiencia imputativa.