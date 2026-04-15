La casa de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) vivió una de esas noches que quedan marcadas en la memoria del reality. Con expectativa previa, miradas atentas y un clima que anticipaba movimiento en el juego, la puerta se abrió para recibir a un nuevo protagonista: Fabio Agostini, el participante español que llegó desde La Casa de los Famosos en el marco de un intercambio internacional que ya empezó a dar que hablar.

El ingreso no pasó desapercibido. Al ritmo de “I Don’t Wanna Miss A Thing” de Aerosmith y con una caminata segura por la pasarela, el modelo oriundo de las Islas Canarias irrumpió en escena con una frase que marcó su estilo desde el primer segundo: “Buenas noches, Argentina. Qué bonita casa”. Del otro lado lo esperaban los participantes, que reaccionaron entre aplausos, gritos y sonrisas, con una mezcla de sorpresa y entusiasmo.

El contexto del desembarco no es menor. Agostini ocupa el lugar de Solange Abraham, quien viajó a México para integrarse al reality de Telemundo durante una semana, en una dinámica de intercambio que busca renovar la energía del programa y generar nuevas alianzas, tensiones y estrategias dentro de la casa más famosa del país.

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Desde el primer contacto, Fabio dejó en claro cuál es su postura dentro del juego. “Vengo en son de paz, no quiero pelear. Quiero pasarlo bien, reírme con ustedes y conocerlos”, aseguró frente a sus nuevos compañeros. Sin embargo, su sola presencia ya empezó a mover fichas en distintos sectores del grupo.

Uno de los primeros gestos que marcó el clima fue el recibimiento de Jennifer “Pincoya” Galvarini, quien se acercó de inmediato para abrazarlo y darle la bienvenida. A su alrededor, varias de las participantes no ocultaron su interés. En particular, Luana Fernández, que ya había manifestado previamente cierta atracción por el español, lo siguió con la mirada y se mostró especialmente atenta a cada uno de sus movimientos.

Llegó el momento tan esperado: Entra Fabio y así lo recibe la casaaaaa 🔥❤️‍🔥🚒🔞



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El contraste también se dio del lado masculino. Mientras algunos optaron por observar con cautela, otros, como Manuel, se acercaron rápidamente a entablar diálogo, conscientes de que el nuevo ingreso puede alterar el equilibrio interno del juego.

Luego de los saludos iniciales, comenzó el recorrido por la casa, guiado por algunos de los participantes. Allí, Agostini no pudo evitar comparar las instalaciones con las de su reality de origen. “Esto es mucho más grande”, comentó sorprendido, destacando especialmente el jardín, el césped real, las piscinas —una de ellas climatizada— y el gimnasio, al que calificó como “de lujo”.

“Está bonita la casa. El jardín es tres veces más grande que el nuestro”, insistió, dejando en claro su asombro por la magnitud del espacio en el que convivirá durante los próximos días. Entre bromas y comentarios relajados, también preguntó sobre la dinámica interna del grupo: “¿Se llevan bien todos aquí o hay bronca?”, lanzó, tanteando el terreno.

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Su estilo directo, combinado con un tono distendido, empezó a perfilar su personalidad dentro del juego. En su presentación, además, se definió como alguien “sincero, terco y extremadamente competitivo”, pero también “coqueto, sociable y sensible, especialmente con las mujeres”, una combinación que anticipa posibles conflictos y alianzas.

Otro dato que suma a su perfil es su historia previa. Antes de convertirse en una figura de realities, Agostini tuvo un paso por las divisiones inferiores del Real Madrid, carrera que debió abandonar por una lesión. A partir de allí, encontró su lugar en el mundo del espectáculo, participando en distintos programas en América Latina y Europa, donde logró construir un personaje fuerte y reconocible.

Durante su ingreso, también hubo lugar para el humor y la complicidad. Al recorrer las habitaciones, bromeó sobre la cantidad de camas y la organización de los espacios, generando risas entre los participantes. “Hay mucho lugar en la habitación de chicas, ¿eh?”, comentó.