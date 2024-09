El diseñador Benito Fernández fue internado de urgencia por problemas respiratorios el pasado domingo 22 de septiembre. Días atrás había sufrido un agotamiento por sobrecarga y por exceso de trabajo.

“Fue un susto, se quedó sin aire, los pulmones afectados, esto fue hoy a la mañana. Recordemos que Benito había tenido una especie de surmenage”, detalló Laura Ubfal en Team Ubfal.

Aquel domingo, el diseñador debía asistir al programa de Ubfal, pero debido a la falla en sus pulmones no pudo realizar la nota presencial. Desde el programa se comunicaron con él y brindó detalles de su estado de salud.

Puede interesarte

“Lamenté mucho no poder ir a tu programa hoy. La verdad es que ayer me sentía mal, vinieron a verme los médicos, estaba con una especie de neumonía y vinieron a verme a mi casa, me dijeron que si seguía respirando mal, que fuera hoy al hospital”, sostuvo Benito Fernández.

Puede interesarte

El empresario espera hacer su debut en la nueva edición del Cantando y, agradeció que este susto no arruinó su participación en el show: “Ya estoy bien, me dieron antibióticos, pero estoy bien. Por suerte no debuto el lunes en el Cantando 2024, debuto el miércoles. Ahora estoy descansando, por eso no fui al programa”.

Benito Fernández se encuentra esperando una pronta recuperación de lo que habría sido una leve falla en sus pulmones debido al estrés por sobrecarga y por exceso de trabajo.