La Justicia investiga la muerte del abogado penalista Elmer Enrique Baungartner, de 64 años, cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada del martes en el interior de su vivienda ubicada en calle Piedrabuena 7712, jurisdicción de la Subcomisaría 12ª.

La intervención se activó a partir de un llamado recibido a la 1.10, que solicitó presencia policial por una persona sin vida en el domicilio mencionado. A las 1.40 arribó al lugar el equipo criminalístico de la PDI encontrándose ya preservada la escena por personal de la dependencia interviniente.

Sin desorden ni signos de violencia

En el sector de cocina-comedor de la vivienda, Baungartner fue hallado sentado en una silla plástica, presentando un avanzado estado de descomposición. En el piso del ambiente se observaba abundante sangre. No se advirtieron signos evidentes de desorden general ni daños en accesos o mobiliario que sugirieran, en principio, un escenario de violencia externa.

Trabajaron en el lugar peritos de las áreas de Huellas y Rastros, Fotografía, Balística y Planimetría, quienes realizaron la fijación integral de la escena, toma de medidas y relevamiento minucioso de posibles indicios materiales. La médica policial constató el fallecimiento y se dispuso la realización de los estudios forenses correspondientes.

Según manifestaciones de familiares, el profesional habría sido visto por última vez el viernes pasado, luego de recibir una vacuna antineumocócica. Indicaron además que no solía portar teléfono celular por carecer de conexión a internet; su última actividad en la aplicación WhatsApp dataría del jueves anterior.

Autopsia

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el abogado presentaba antecedentes de enfermedades previas, por lo que una de las hipótesis en análisis es la de una muerte por causas naturales. No obstante, el fiscal interviniente, Dr. Marchi, dispuso autopsia y que se practiquen todas las diligencias de rigor para determinar fehacientemente las circunstancias del deceso.

Las actuaciones finalizaron alrededor de las 2.25, quedando la causa en etapa investigativa a la espera de los resultados de la autopsia y demás pericias complementarias.