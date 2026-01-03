La Fiscalía de Homicidios abrió una investigación por la muerte de una niña de 4 años ocurrida este jueves 1º de enero en la localidad de Centenario. La menor ingresó al Hospital Natalio Burd con un cuadro de fiebre y malestar general y horas más tarde falleció. La situación generó angustia y violencia en sus familiares, por lo que tuvo que intervenir personal de la Comisaria 52.

Tras la tensa situación en el centro de salud local, las autoridades judiciales iniciaron las actuaciones correspondientes. El caso se encuentra bajo análisis, con estudios complementarios en marcha, para esclarecer las causas del deceso.

Durante gran parte del jueves, familiares de la menor permanecieron en el hospital reclamando respuestas. De acuerdo a lo informado, el cuerpo no había sido retirado por personal de la morgue judicial, situación que generó malestar. Ante este escenario, solicitaron la intervención del Ministerio Público Fiscal para que se adopten medidas urgentes.

¿Qué resultados arrojó la autopsia?

Recién en horas de la noche, un fiscal se hizo presente en el hospital, ordenando el traslado del cuerpo para la realización de una autopsia, con el objetivo de establecer con precisión las causas de la muerte.

Según la información relevada por LM Neuquén, la causa quedó en manos de la Fiscalía de Homicidios. La autopsia inicial no arrojó indicios de una muerte violenta, lo que permitió descartar algunos escenarios graves, entre ellos la posible intervención directa de terceros o del entorno familiar.

Puede interesarte

Ante la falta de una causa clara en el primer examen forense, la Justicia ordenó la realización de estudios anatomopatológicos y análisis complementarios, que permitirán profundizar sobre el estado de salud de la niña y detectar posibles patologías, infecciones u otros factores médicos que hayan derivado en el desenlace fatal.

En paralelo, se trabaja con personal del Hospital Natalio Burd, con el fin de reconstruir el recorrido clínico de la menor desde su ingreso, los síntomas que presentaba, las evaluaciones médicas realizadas y los tratamientos indicados. También se confirmó la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Desde el ámbito judicial remarcaron que la investigación se encuentra en una etapa inicial y que los resultados de los estudios pendientes serán clave para definir el rumbo de la causa.