Había surgido el nombre de Facundo Sava como la alternativa para hacerse cargo del equipo que, el domingo, recibirá a los tucumanos.

Israel Damonte finalmente dio el sí y se convertirá en el nuevo entrenador de Colón en los cuatro partidos que restan para el final de la temporada.

Damonte llegará en estas horas a Santa Fe, dirigirá los entrenamientos de viernes y sábado y el domingo a las 14 debutará ante Atlético Tucumán en el barrio Centenario.

Puede interesarte

Las negociaciones se hicieron arduas en las últimas horas de la víspera e inclusive se dudó en algún momento, al punto tal que surgió con fuerza la otra alternativa que manejaban los dirigentes, que era la de Facundo Sava.

El nuevo entrenador sabalero, nacido en Salto, tiene 41 años y una carrera como entrenador en la que lleva dirigidos más de 100 partidos entre Huracán, Arsenal y Sarmiento de Junín, donde lo tuvo como jugador a Toledo.

Allí, en Sarmiento, dirigió en 70 partidos, con 21 victorias, 21 empates y 28 derrotas, totalizando el 40 por ciento de los puntos.

Surgido de la “escuela de Estudiantes”, se lo señala como un entrenador puntilloso y detallista, que en Sarmiento muchas veces apostó al 3-4-3 como esquema madre, a veces modificándolo por un 5-3-2.

Para el partido del domingo no contará con Paolo Goltz, expulsado frente a Arsenal ni tampoco con Chicho Moreyra, que cumplirá la segunda fecha de suspensión que le impuso el Tribunal de Disciplina.

Quién es Israel Damonte, el nuevo DT de Colón

Con 41 años, tendrá su cuarta experiencia como entrenador.

Nacido en Salto, provincia de Buenos Aires, arriba al banco del “Sabalero” en un delicado momento. Se ubica en la penúltima posición de la tabla anual con 39 puntos, en la zona de descenso a la Primera Nacional.

Experiencia como DT

Israel Damonte ya dirigió tres equipos de fútbol argentino en el pasado. Su primera experiencia fue en Huracán en 2020, institución en la que tuvo un paso sobre el final de su carrera como jugador.

En el “Globo” se sostuvo durante 439 días en el cargo, pero jugando tan sólo 26 partidos de torneos locales y dos en el plano internacional. Su efectividad fue de 35.71% con sólo siete triunfos.

El pasaje por Arsenal, banco complejo para la mayoría de entrenadores en los últimos años, fue aún más corto y duró 96 días. Allí su efectividad fue del 31.11%.

Haciéndose cargo de Sarmiento de Junín es donde obtuvo su mejor rendimiento. Ya con cierta experiencia sobre la espalda, Damonte le dio un sello propio al “Verde” y lo mantuvo en primera durante 2022.

Con efectividad del 40%, Israel tuvo una merma en la cosecha de puntos durante el actual 2023 y optó por dejar el cargo al finalizar la Liga a mitad de año.

Puede interesarte

Su palmarés y anécdotas como jugador

Con una notoria calidad técnica, Damonte se desempeñó como volante central y se afianzó como un jugador de época en el fútbol argentino desde su debut en Estudiantes de La Plata en el 2000.

Si bien en Argentina también vistió las camisetas de Quilmes, San Martín de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Nueva Chicago, Godoy Cruz, Huracán y Banfield, su único título con un equipo albiceleste fue con Arsenal en la Copa Sudamericana 2007.

También jugó en el exterior para Tiburones Rojos de México, Asteras Tripolis de Grecia y Nacional de Uruguay, donde ganó el Torneo Apertura 2011 y el Campeonato Uruguayo 2011/12.

Su cabellera, la intensidad del juego y sus condiciones lo dejarán en la retina de toda una generación.

Justamente el platinado de su pelo, una marca registrada, posee un particular trasfondo. Al emigrar a San Martín de Mendoza, su padre le dijo que no lo reconocía en las transmisiones y que otros tampoco lo harían.

“El Chueco Blanco se teñía de amarillo y jugábamos doble cinco y mi papá me decía que no nos conocía nadie y me dijo de teñirme porque no me reconocían. Me daba cosa, y un día me gustó un estilo canoso y ahí empecé”, detalló en su momento Israel.

Con una historia de otro tinte, Damonte también comentó en algunas ocasiones el motivo por el cual miraba hacia el costado en las fotos de equipo previa a los partidos.

Se trataba de un homenaje a su hermano David, quien falleció en 2009 en un accidente de tránsito y busca mantenerlo presente siempre.