La actriz y cantante Jimena Barón se convirtió en tendencia en las redes sociales después de compartir un emotivo video en TikTok, donde relató una dolorosa anécdota sobre su experiencia con Netflix Argentina.

Según Barón, la plataforma de streaming la había convocado para ser conductora del reality "Love is Blind", un programa que une parejas solteras y es exitoso en todo el mundo. La actriz admitió que estaba emocionada y había aceptado la propuesta, incluso convenciendo a su novio Matías Palleiro de unirse a ella como co-conductor.

Sin embargo, los días pasaron y Barón no recibió ninguna respuesta ni llamada de Netflix, a pesar de tener los pasajes y el itinerario en mano. Finalmente, recibió un mensaje de su mánager informándole que la plataforma había decidido ir con otra conductora.

"Me partió el corazón", confesó Barón en el video. "No puedo entender cómo se olvidan de avisarme. Empecé el año tan mal, tan triste". La actriz admitió que todavía no había podido ver la versión de "Love is Blind" conducida por Wanda Nara y Darío Barassi debido al dolor que le causó la experiencia.

Barón concluyó su relato destacando que no hay resentimiento hacia Netflix, pero que la experiencia la dejó con el corazón destruido. El video de diez minutos ha generado una gran resonancia en las redes sociales, con muchos usuarios expresando su apoyo y solidaridad hacia la actriz.