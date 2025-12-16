Joaquín Levinton, cantante de la banda Turf, habló por primera vez tras ser derivado de urgencias al Hospital Fernández por sufrir un infarto agudo de miocardio el pasado viernes. El músico confirmó que ya le otorgaron el alta médica.

Levinton se encontraba en un restaurante ubicado en Dorrego al 1600 al momento en el que sintió un dolor en su pecho. Rápidamente, las personas que se encontraban presentes en el establecimiento se comunicaron con SAME para socorrerlo.

En las últimas horas, Levinton publicó un video en sus redes sociales donde trajo tranquilidad a sus seguidores, confirmando que ya recibió el alta médica y detallando sobre su estado de salud tras ser sometido a un procedimiento de stent.

“Quería contarles que ya estoy en mi casa, que me dieron el alta… Tuve un infarto porque tenía una arteria tapada. De repente me empezó a doler el pecho, como que no podía respirar”, relató.

Desde su casa, luciendo su característico look, Levinton agradeció al equipo médico que lo trató: «Primero me ayudó un mozo del Timón, que le agradezco un montón. Y después llegó el SAME rapidísimo, que me llevó al Hospital Fernández, que les agradezco también con todo el corazón, lo genial que me atendieron, lo rápido que me atendieron. Y al poco tiempo yo ya estaba en una sala, bien y recuperándome para ya estar hoy en mi casa, y en un mes ya sobre los escenarios, haciendo todas las fantasías que yo hago».

Finalmente, expresó su felicidad al ver la preocupación de sus fanáticos por su estado de salud: «Así que un beso enorme también para ustedes, que me tiraron tanto cariño, realmente los quiero un montón, me emocioné mucho al ver los mensajes».