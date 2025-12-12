El cantante Joaquín Levinton se descompensó durante una presentación y fue internado de urgencia en el Hospital Fernández. El líder de Turf actuaba en un bar de Palermo cuando a primeras horas de la madrugada del viernes, cuando debió ser asistido por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y derivado al citado nosocomio.

“Sufrió una descompensación cardiaca con hipotensión y sudoración a las 00.45, cuando estaba haciendo un show en un bar ubicado en la Avenida Dorrego”, señaló Alberto Crescenti, titular del SAME. “Se convocó al 107 y la ambulancia de cercanía se apersonó en el bar, este hombre tenía un dolor intenso en el pecho. Por este motivo, había que descartar un infarto y fue trasladado al Fernández”, agregó.

A la espera de un informe médico oficial, Crescenti señaló que el diagnóstico presuntivo es “de una descompensación cardiaca”. Según contó, la ambulancia llegó al lugar siete minutos después de recibir el llamado. “Se desconoce qué pudo haber ocurrido”, concluyó.

Hasta este momento, ni las redes oficiales del artista ni las de Turf emitieron información al respecto. El último posteo de Levinton fue durante la tarde del jueves: una foto sosteniendo un libro con su rostro, el título Las 4 puertas hacia el orden interior y la frase “se vienen cositas”. En cuanto a la agenda del grupo, además de su habitual participación en festivales veraniegos, tiene pautada una gira por Europa en abril y un concierto el 9 de mayo para celebrar los 30 años de carrera.