En su nueva editorial en Periodismo Para Todos (El Trece), Jorge Lanata se refirió a su información sobre la supuesta enfermedad que sufriría Wanda Nara que realizó el viernes durante su programa en Radio Mitre, pero que aún no hay confirmación oficial. El periodista bancó su anuncio y apuntó contra los colegas que lo increparon.

Jorge Lanata confirmó en pleno aire de Lanata sin Filtro (Radio Mitre) que Wanda Nara tiene leucemia, después de que se informara que la conductora de MasterChef Argentina (Telefe) debió ser atendida de urgencia en el Sanatorio Los Arcos tras un fuerte dolor abdominal. Ante la furiosa crítica por revelar el supuesto diagnóstico, el conductor aprovechó la emisión de PPT del domingo 16 de julio para hacer un descargo y lanzar munición pesada conta quienes lo cuestionaron.

“Frío y profesional, chequeé la noticia antes de darla. Era cierta”, comenzó diciendo el periodista. "¿Cuál fue el daño que produje?", cuestionó refiriéndose a la revelación del presunto diagnóstico. "Me encantaría que alguien lo explique. Las personas no son culpables de la enfermedad que tienen. Darlo a conocer no es denunciarlas, al revés. En todo caso, lo que la noticia puede generar es empatía hacia quien la sufre", argumentó Lanata.

Luego, apuntando directamente hacia el periodismo de espectáculo, lanzó: “Lo que me llamó más la atención fueron todos los que se golpearon el pecho, y habló de cierto tipo de periodismo de Espectáculo que reaccionó indginado hablando de ética y códigos profesionales”, sentenció. “Es terrible porque son los mismos periodistas que hablan a diario de la infidelidad de una pareja que tienen hijos menores, o que difunden falsas filiaciones, o que exponen por ejemplo, pasó hace poco, a hijos desequilibrados a denunciar a su padre”.

El conductor de PPT sostuvo que no espera “moral de la televisión” pero “tampoco soporto que algunos se comporten como un grupo de seminaristas, gente que ni siquiera considero periodista hablan de ética profesional". "Por favor, mírense al espejo", añadió. "Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio?", redobló.

Por último, dijo: "Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo". "El viernes di una información sensible al aire. Averigüé antes de darla. Para mi eso es todo. Lamento lo que le pasa a Wanda y espero que pronto se reponga. No creo que algunos panelistas del espectáculo puedan curarse con la misma rapidez", remató Jorge Lanata.

¿Qué dijo Jorge Lanata sobre Wanda Nara?

Jorge Lanata dijo en Lanata Sin Filtro que Wanda Nara tiene leucemia y apuntó contra el periodismo de espectáculo por ocultar la situación. Sin embargo, más tarde Guillermo Lobo reveló al aire en El Trece que faltaban estudios como para dar un diagnóstico.

"Mucha gente sabe lo que tiene y nadie lo está diciendo. Como yo trabajo de periodista desde hace un tiempo, les voy a contar lo que hice: hablé con tres fuentes distintas, dos de ellas cercanas a Wanda Nara, otra cercana al hospital. Lo que nadie está diciendo y no entiendo por qué hay una cosa corporativa del periodismo del espectáculo de no decirlo, lo que nadie está diciendo es que Wanda Nara tiene leucemia", dijo.

#URGENTE - Jorge Lanata contó que Wanda Nara padece leucemia. pic.twitter.com/J0QmGszkS5 — Radioplay Con Vos - Noticias (@radioplayconvos) July 14, 2023

Y agregó: "Fue internada en el Sanatorio Los Arcos con dolores fuertes abdominales. Los análisis de sangre mostraron que tenía muy altos los glóbulos blancos, bueno... Esto indica una enfermedad hematológica. También presentaba el bazo muy inflamado, le van a hacer una punción de médula para terminar de diagnosticar esto que ya es público, público pero secreto, es raro lo que pasa con esto". "A la vez hubo contactos de allegados a Wanda con Fundaleu, es un centro especializado en el tratamiento de la leucemia. Eso es lo que está pasando con Wanda".

Por su parte, Marina Calabró se mostró incómoda con los dichos de Lanata y le comunicó al aire que ella hubiese preferido esperar que se hiciera público un parte médico.