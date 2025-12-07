Tras una semana que pasó por todos los climas, conoce las temperaturas en la ciudad para este domingo.

Santa Fe tendrá un día nublado, caluroso y con probabilidades de tormentas. Los vientos darán un poco de frescura a una semana calurosa que tendría picos de calor veraniegos.

La temperatura actual, registrada a las 6 de la mañana, marca 22.8°C, con una humedad del 83% y vientos del Sur con intensidades de 15 km/h, según informó el Servicio de Meteorológico Nacional (SMN).

El día arrancó con una mínima de 21°C y el termómetro alcanzaría los 26°C durante la tarde.

Los vientos, del norte especialmente, oscilarán entre los 13-22 km/h, dependiendo del horario.

Mañana, tarde y noche

Mañana: El cielo permanecerá nublado, con temperaturas cercanas a los 27°C y vientos del este a 23-31 km/h. Probabilidades varias de lluvias aisladas.

Tarde: La máxima del día llegará a 33°C y estará acompañada de un cielo nublado. Los vientos del sudeste, con intensidades de 13-22 km/h. Probabilidades varias de tormentas aisladas.

Noche: La temperatura descenderá a 27°C, y los vientos del sur tendrán intensidades de 13-22 km/h. Probabilidades varias de lluvias aisladas.

Pronóstico extendido

El lunes tendrá una mínima de 18° y una máxima de 22°. Estará nublado sol la mayor parte del día. Precipitaciones varias.

El martes tendrá una mínima de 19° y una máxima de 22°. Estará parcialmente nublado la mayor parte del día y noche. Sin precipitaciones.