El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 23°C, sin probabilidad de lluvias y con condiciones estables durante el resto del día. Para los próximos días se espera un gradual ascenso de las temperaturas.

El domingo se presenta con buenas condiciones meteorológicas en la ciudad de Santa Fe. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada comenzó con cielo despejado, una temperatura de 7,2°C y una humedad del 98%, en un amanecer fresco que dará paso a una tarde más cálida.

De acuerdo con el reporte actualizado a las 6.03, la temperatura mínima prevista es de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 23°C. No se esperan precipitaciones durante el día, por lo que predominará el tiempo estable en la capital provincial.

En las primeras horas de la mañana se prevé que el cielo esté ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 11°C y viento del noroeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

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Hacia la tarde, las condiciones serán más agradables: el cielo estará despejado y la temperatura llegará a los 23°C. Por la noche continuará sin nubosidad significativa, con una temperatura estimada en 18°C y viento del este, de entre 7 y 12 km/h.

El informe meteorológico también indicó una presión atmosférica de 1024,8 hPa, viento del oeste a 4 km/h y una visibilidad de 12 kilómetros durante la observación de las 6.

Pronóstico extendido

El pronóstico del SMN anticipa un comienzo de semana con temperaturas en ascenso en la ciudad de Santa Fe. Las mínimas y máximas previstas muestran una tendencia de aumento progresivo, con tardes cada vez más cálidas.

Para el lunes 9 de noviembre se espera una temperatura mínima de 13°C y una máxima de 27°C. El martes 10, los valores térmicos se ubicarán entre los 15°C y los 28°C.

En tanto, el miércoles 11 continuará el ascenso de las temperaturas, con una mínima prevista de 17°C y una máxima que alcanzará los 29°C.