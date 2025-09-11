Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con leve nubosidad en la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 24º, bajando a 18° en horas de la noche.

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Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 88%, la presión de 1022.4 hPa, viento sudoeste a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 11° y una máxima de 24°. Con cielo despejado en la mañana y parcialmente cubierto durante el cierre de la jornada.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 8° y una máxima de 24°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.

Finalmente, el domingo se espera con cielo parcialmente nublado en la mañana y mayormente cubierto en la noche. Respecto a temperatura, la mínima será de 11° y la máxima de 23°.