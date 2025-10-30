Este jueves la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente cubierto a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, hay probabilidades bajas de precipitaciones en la mañana con valores menores al 10%. Las chances mermarán durante el resto de la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 11° y la máxima sería de 21º, bajando a 17° en horas de la noche.

Puede interesarte

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 90%, la presión de 1020.4 hPa, viento este a 6 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta o aviso por lluvias o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El viernes espera una mínima de 10° y una máxima de 24°. Se espera cielo mayormente cubierto a lo largo de todo el día, sin leve probabilidad de lluvias en la mañana.

Luego, el sábado tendrá una mínima de 14° y una máxima de 26°. La jornada se presenta con cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el domingo se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día y probabilidad de chaparrones. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 29°.