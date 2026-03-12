La jornada comenzó con cielo despejado, alta humedad y una temperatura cercana a los 16°C, anticipando un día mayormente templado y sin probabilidades de lluvias.

La ciudad de Santa Fe atraviesa un jueves con condiciones estables y temperaturas en ascenso, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. La jornada comenzó con cielo despejado, alta humedad y una temperatura cercana a los 16°C, anticipando un día mayormente templado y sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el reporte oficial, el tiempo se mantendrá estable durante toda la jornada. Por la mañana el cielo estará algo nublado, con una temperatura que rondará los 22°C y vientos leves del noreste entre 7 y 12 km/h.

Hacia la tarde, el termómetro alcanzará la máxima prevista de 30°C, con nubosidad variable y vientos del sudeste que podrían intensificarse entre 13 y 22 km/h, aportando algo de alivio al calor.

Durante la noche, el cielo pasará a ligeramente nublado, con una temperatura cercana a los 24°C y vientos leves del sudeste. En toda la jornada no se esperan precipitaciones, lo que mantendrá condiciones ideales para actividades al aire libre.

La humedad elevada —cercana al 94% en las primeras horas del día— genera una sensación térmica algo más alta, aunque con el correr de la jornada se prevé que el ambiente se vuelva más agradable.

Pronóstico extendido

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el tiempo estable continuará durante el fin de semana, con temperaturas similares y sin lluvias a la vista.

Viernes: mínima de 20°C y máxima de 31°C. Cielo con nubosidad variable y ambiente cálido.

Sábado: mínima de 20°C y máxima de 31°C, con condiciones similares y tiempo estable.

Domingo: mínima de 20°C y máxima de 31°C, con cielo parcialmente nublado y calor moderado.