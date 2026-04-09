Con el correr de las horas, se espera una leve mejora en las condiciones, aunque la nubosidad seguirá siendo protagonista.

La ciudad de Santa Fe transita este jueves con condiciones de estabilidad atmosférica y cielo mayormente cubierto durante gran parte de la jornada, según el SMN. La humedad elevada —que ronda el 95%— y la nubosidad predominante marcan el pulso de un día otoñal sin lluvias en el horizonte inmediato.

Durante la mañana, el cielo se presenta mayormente nublado con una temperatura que inició cerca de los 19°C. Con el correr de las horas, se espera una leve mejora en las condiciones, aunque la nubosidad seguirá siendo protagonista. Por la tarde, la máxima alcanzará los 24°C, con viento leve del sector este entre 7 y 12 km/h, manteniendo un ambiente templado y sin sobresaltos.

Puede interesarte

Hacia la noche, el cielo pasará a estar parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 20°C. No se prevén precipitaciones en ninguna franja del día, lo que consolida un escenario de estabilidad típico de esta época del año.

En cuanto a las condiciones generales, la visibilidad se mantiene buena y la presión atmosférica en valores normales, lo que refuerza la ausencia de fenómenos significativos.

Pronóstico extendido

El buen tiempo continuará en la región durante los próximos días, con temperaturas en paulatino ascenso y sin lluvias a la vista:

Viernes: mínima de 15°C y máxima de 25°C, con condiciones estables y cielo parcialmente nublado.

Sábado: mínima de 14°C y máxima de 26°C, con mayor presencia de sol y ambiente agradable.

Domingo: mínima de 16°C y máxima de 27°C, con tiempo bueno y temperaturas en ascenso.