El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una máxima de 22°C para este jueves, mientras que desde el viernes se espera un marcado descenso de las temperaturas.

La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 10 de septiembre con una temperatura de 8,1°C, cielo algo nublado y presencia de neblina, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval (SHN).

La humedad se ubicó en el 95%, mientras que la presión atmosférica fue de 1012 hPa. El viento soplaba del sudoeste a 4 km/h y la visibilidad alcanzaba los 5 kilómetros.

Para este jueves, el pronóstico oficial anticipa una jornada parcialmente nublada, sin lluvias previstas. La probabilidad de precipitaciones será de entre 0 y 10% durante el día.

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La temperatura mínima prevista es de 10°C, mientras que la máxima alcanzará los 22°C durante la tarde. El viento tendrá dirección predominante del este, con velocidades de entre 13 y 22 km/h durante la mañana y la tarde.

Durante la noche, el viento disminuirá y se ubicará entre los 7 y 12 km/h, manteniéndose del este. Para ese momento, la temperatura rondará los 16°C.

Según los datos del SHN, este jueves el amanecer está previsto para las 7:08, mientras que la puesta de sol será a las 18:52.

La combinación de una mañana fresca y una tarde más templada marcará el comportamiento térmico de la jornada, aunque el escenario cambiará de manera significativa a partir del viernes.

Pronóstico extendido

El pronóstico oficial del SMN anticipa un descenso marcado de las temperaturas para los próximos días.

Viernes: se espera una mínima de 13°C y una máxima de 16°C. Será una jornada considerablemente más fresca que la del jueves.

Sábado: la temperatura continuará descendiendo. La mínima prevista es de 9°C, mientras que la máxima llegará apenas a 12°C.

Domingo: el fin de semana terminará con condiciones similares. Se pronostica una mínima de 7°C y una máxima de 12°C, por lo que será la jornada más fría del período.