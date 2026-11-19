Se espera una tarde con chaparrones aislados y una temperatura máxima de 28°C. El pronóstico anticipa condiciones cálidas para viernes, sábado y domingo.

La ciudad de Santa Fe tendrá este jueves 19 de noviembre una jornada con temperaturas agradables a cálidas, aunque con algunas condiciones de inestabilidad durante la tarde. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el día comenzó con 16,7°C, cielo algo nublado y viento del sur a 10 km/h.

A las 6, la humedad alcanzaba el 92%, la presión atmosférica era de 1008,1 hPa y la visibilidad se mantenía en 12 kilómetros.

Para las primeras horas de la mañana se espera cielo mayormente nublado, con una temperatura cercana a los 24°C y viento del sector este, entre 7 y 12 km/h.

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Durante la tarde, el pronóstico indica la posibilidad de chaparrones, con una temperatura máxima estimada en 28°C. La probabilidad de precipitaciones se ubica entre el 10% y el 40%, mientras que el viento rotará al sudeste, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a estabilizarse, con cielo mayormente nublado, una temperatura aproximada de 23°C y baja probabilidad de lluvias, de entre 0% y 10%.

El sol salió a las 5.54 y se ocultará a las 19.44, por lo que la jornada tendrá poco menos de 14 horas de luz natural.

Pronóstico extendido

El pronóstico del SMN anticipa tres jornadas con temperaturas elevadas y máximas cercanas a los 30°C en la ciudad de Santa Fe.

Viernes 20 de noviembre: se espera una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 28°C. Será otra jornada con ambiente cálido.

Sábado 21 de noviembre: la mínima prevista es de 19°C, mientras que la máxima llegará a los 29°C. Se mantendrán las condiciones templadas durante la mañana y cálidas por la tarde.

Domingo 22 de noviembre: el termómetro oscilará entre los 18°C de mínima y los 29°C de máxima. Se espera otra jornada con temperaturas propias de un ambiente cálido.