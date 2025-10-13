Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de todo el día

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 13° y la máxima sería de 27º, bajando a 20° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 82%, la presión de 1009 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento norte entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o viento en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes espera una mínima de 16° y una máxima de 27°. Se mantendrá el cielo ligeramente despejado en la mañana y mayormente cubierto en la tarde - noche.

Luego, el miércoles tendrá una mínima de 17° y una máxima de 30°. La jornada se presenta con cielo mayormente nublado a lo largo de todo el día.

Finalmente, el jueves se espera cielo mayormente nublado durante todo el día. Respecto a temperatura, la mínima será de 19° y la máxima de 29°.