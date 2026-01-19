Este lunes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con mayor nubosidad durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al último pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada con valores que no superarán el 0%.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 18° y la máxima sería de 29º, bajando a 24° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 64%, la presión de 1018.4 hPa, viento en calma y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta por tormentas o calor extremo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El martes tendrá una mínima de 17° y una máxima de 29°. Se espera cielo mayormente despejado a lo largo de toda la jornada.

Para el miércoles se mantendría el cielo mayormente despejado a lo largo de todo el día. La mínima será de 19º y una máxima de 32º.

Finalmente, el jueves cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada. La mínima será de 20º y una máxima de 33º.