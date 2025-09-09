Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidad de precipitaciones a lo largo de toda la jornada, con leve nubosidad en la noche.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 10° y la máxima sería de 21º, bajando a 16° en horas de la noche.

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Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 94%, la presión de 1015.8 hPa, viento noroeste a 4 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 7 km/h y 12 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún tipo de alerta por vientos fuertes o lluvias en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 10° y una máxima de 26°. Con cielo parcialmente cubierto durante toda la jornada.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 11° y una máxima de 24°. La jornada se presenta durante toda su extensión con cielo parcialmente cubierto.

Finalmente, el viernes se espera el regreso del cielo completamente despejado y sol predominante. Respecto a temperatura, la mínima será de 10° y la máxima de 24°.