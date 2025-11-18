Este martes la ciudad de Santa Fe se presentó con cielo mayormente despejado a primera hora de la mañana. Se espera que continúe con similares condiciones durante el resto del día, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En base al pronóstico de lluvias para este día, no hay probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada.

El SMN informó que en cuanto a la temperatura la mínima fue de 14° y la máxima sería de 32º, bajando a 25° en horas de la noche.

Aproximadamente a las 6 horas la humedad fue del 69%, la presión de 1006 hPa, viento norte a 15 km/h y visibilidad de 12 km. Habrá ráfagas de viento sureste entre 13 km/h y 22 km/h en la mañana.

Según el SMN, no rige ningún alerta amarillo en el departamento La Capital.

Pronóstico extendido

El miércoles espera una mínima de 19° y una máxima de 32°. Se espera cielo parcialmente cubierto durante todo el día.

Luego, el jueves tendrá una mínima de 17° y una máxima de 33°. La jornada se presenta con cielo ligeramente cubierto durante todo el día.

Finalmente, el viernes se espera cielo parcialmente cubierto a lo largo de toda la jornada con probabilidad de chaparrones en la mañana. Respecto a temperatura, la mínima será de 15° y la máxima de 23°.